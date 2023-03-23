23 Марта 2023
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Фото: пресс-служба ФК &quot;Урал&quot;

Иванов о дисквалификации Гончаренко на три матча РПЛ: "Очень суровое наказание"

Главный тренер "Урала" Виктор Гончаренко по решению КДК РФС дисквалифицирован на три матча РПЛ за ненормативную лексику в игре 20-го тура против московского "Динамо". Об этом клуб из Екатеринбурга сообщил в своих соцсетях.

Напомним, уже в компенсированное время встречи, закончившейся победой москвичей со счетом 0:1, главный арбитр Алексей Амелин показал Гончаренко красную карточку и удалил того с тренерской скамейки.

Ситуацию с дисквалификацией специалиста прокомментировал президент "Урала" Григорий Иванов.

Григорий Иванов(2019)|Фото: Накануне.RU

"Мы видели решение КДК – это очень суровое наказание. Если тренер что-то и сказал, то это было не в адрес судьи. Я был недалеко, не видел, чтобы он так матерился, чтобы можно было прибежать и дать красную карточку. Могли наказать штрафом, но отлучать главного тренера от команды – неправильно", - заявил функционер.

Таким образом, наставник уральцев пропустит матчи против питерского "Зенита", грозненского "Ахмата" и столичного ЦСКА.

Ранее после ошибки в матче с участием "Урала" был отстранен от судейства известный российский арбитр Виталий Мешков.

Теги: Иванов, Гончаренко, дисквалификация, РПЛ



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