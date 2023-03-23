Водителей Екатеринбурга предупреждают о гололедице и опасности на дороге

Сотрудники ГИБДД Екатеринбурга предупреждают водителей о гололедице на дорогах и необходимости быть особенно внимательным к соблюдению ПДД.

Водителям напоминают об обязательном соблюдении скоростного режима, дистанции и бокового интервала между авто. Автовладельцев просят быть аккуратнее при совершении маневров, снижать скорость до минимума, чтобы в случае непредвиденной ситуации быть способным избежать аварии.

Отделение пропаганды Госавтоинспекции УМВД России по Екатеринбургу, просит быть внимательными и пешеходов, напоминая, что тормозной путь транспорта на скользком покрытии значительно увеличивается.