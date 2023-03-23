В Подмосковье госпитализировали пациента с подозрением на сибирскую язву

Пациента с подозрением на сибирскую язву госпитализировали в Подмосковье, сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

Уточняется, что он прибыл на территорию Московской области из Чувашии.

Специалисты организовали комплекс необходимых противоэпидемических мероприятий, по месту пребывания мужчины провели дезинфекцию.

Отмечается, что информация о том, что заболевший успел покинуть столичный регион и был госпитализирован только по возвращении в Чувашию, не соответствует действительности.

Накануне сообщалось, что в Чувашии выявили третий случай заболевания сибирской язвой.

15 марта глава республики Олег Николаев сообщил, что два жителя Цивильского района заразились сибирской язвой, они госпитализированы, их жизни ничего не угрожает. С заболевшими контактировали более 130 человек, все они дома на карантине.