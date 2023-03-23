На "Восточном" появится филиал Центра подготовки космонавтов

Филиал Центра подготовки космонавтов им. Ю. А. Гагарина может появиться в ближайшие месяцы на космодроме "Восточный".

Как сообщил начальник Центра Максим Харламов, на его базе будет создан комплекс предполетной подготовки космонавтов. В настоящее время с Роскосмосом ведутся изменения в устав. После этого будет открыт филиал под строительство комплекса для предполетной подготовки космонавтов.

Харламов отметил, у ЦПК уже появилось свое помещение на космодроме. Пока идет предварительная работа по открытию филиала. "Это какие-то месяцы - сколько процедура изменения устава будет согласовываться. Сразу после этого откроем", - подчеркнул начальник Центра.

Как сообщалось ранее, российский космический аппарат "Луна-25" первой в истории современной России миссии на естественный спутник Земли доставят на космодром "Восточный" в начале июня.