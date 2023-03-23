В России создали систему для поиска людей, транспорта и техники

Компания "Связь Спецзащита" создала систему технического зрения SkyViews.

Она способна в автоматическом режиме находить и распознавать людей, животных, а также технические средства. Как заявил представитель организации Дмитрий Зубарев, эта система двойного назначения, которую можно применять для обеспечения безопасности, поиска различных объектов, людей, транспорта и специфической техники. Все поисковые действия осуществляются в автоматическом режиме. Он добавил, что систему можно применять "с любым видеопотоком, в том числе с камер наблюдения".

SkyViews может определять местонахождение объекта при полете в реальных условиях с точностью до нескольких метров. Данные получает и обрабатывает на основе видео, которое поступает с дрона. Система работает при помощи наземной станции управления и в автоматическом режиме выдает координаты нужного объекта.

Данные система получает на основе нейросети. "Оператору не нужно постоянно сидеть и выглядывать объекты, если у него летают, контролируют зону несколько дронов одновременно. Благодаря нашей системе человек способен сразу увидеть на своем ноутбуке результаты поисков с дрона в онлайн-режиме", - отметил Зубарев, сообщает ТАСС.

Система SkyView была впервые показана на международной выставке вооружений в ОАЭ в феврале 2023 года.