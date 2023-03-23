23 Марта 2023
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Фото: УГИБДД по Тюменской области

На заводе Mercedes в России могут запустить сборку авто Компартии КНР

На подмосковном заводе Mercedes может начаться сборка "китайских Rolls-Royce".

Новый владелец — дилер "Автодом" — рассматривает такую возможность. Речь может идти об авто бренда Hongqi ("Хунци"). Первыми на рынок могут выйти кроссоверы.

Изначально этот производитель делал свои люксовые машины только для политической элиты КИтая, затем начал продавать их в рознице. На Hongqi передвигался по Москве и председатель КНР Си Цзиньпин во время своего визита в Россию.

По словам экспертов, китайцам придется поработать над узнаваемостью бренда в России.

Как сообщил гендиректор компании "Автосмарт" ("дочка" "Автодома" по сервису подписки на транспортные средства) Максим Шишко, основная задача — сделать полноценную замену Mercedes, BMW, Audi, тем привычным брендам, которых продавалось по 150–200 тыс. машин в год. Он отметил, что потенциал у этого сегмента высокий.

В Минпромторге сообщили, что пока не завершена сама сделка по переходу активов компании Mercedes-Benz дилеру "Автодом" — она находится на рассмотрении правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций, сообщают "Известия".

Теги: Mercedes, автопром, автомобили



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