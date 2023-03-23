23 Марта 2023
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Фото предоставлено компанией &quot;Газпромнефть-Ямал&quot;

Минпросвещения с 1 сентября внедрит новую программу профориентации школьников

Минпросвещения рекомендовало с нового учебного года, который стартует 1 сентября 2023 года применять новую программу профессиональной ориентации школьников.

Как ожидается, она охватит учеников с 6-го по 11-й класс. Как сообщил глава министерства Сергей Кравцов, министерство видит профориентацию в качестве основной задачи построения "суверенной системы образования", которая должна быть основана на практиках "дореволюционного, советского образования". Как указал министр, это необходимо, чтобы ученик смог реализовать себя и раскрыть свои таланты, а сама система подготовить квалифицированных специалистов под запросы экономики.

Минпросвещения предлагает создать универсальный набор инструментов для профориентации, так называемый профориентационный минимум, который включил бы в себя на выбор ученика три уровня: базовый, основной и продвинутый. В зависимости от выбранного уровня на профориентацию придется потратить от 40 до 80 часов в течение всего учебного года, сообщают "Ведомости".

Ранее в Минпросвещения прокомментировали возможную отмену ЕГЭ.

Теги: Минпросвещения, школьники, образование



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