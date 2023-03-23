23 Марта 2023
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Общество В России
Фото:Накануне.RU

Росстат: около 70% российских женщин хотят не более двоих детей

Около 70% женщин в России хотят иметь не более двоих детей.

Об этом говорится в выборочном наблюдении репродуктивных планов россиян в 2022 году — масштабном исследовании, которое проводится Росстатом раз в пять лет и охватывает более 15 тыс. домохозяйств.

Также отмечен рост востребованности контрацепции, снижение доли женщин, делающих аборты, увеличение доли россиянок, которым господдержка помогла принять решение о рождении ребенка. По данным ведомства, в прошлом году 71,6% россиянок желали иметь одного или двух детей. В 2017 году таких было 65,3%. Но если доля высказавшихся за двоих по сравнению с 2017 годом почти не изменилась, то доля желающих иметь единственного ребенка увеличилась с 17% в 2017 году до 23% в 2022 году. Также сократилось число женщин, которые хотели бы стать многодетными матерями: россиянок, желающих иметь троих детей, стало меньше почти на 3 п.п. (18,9%), четверых — на 0,5 п.п. (2,9%), а пятерых и более — на 0,3 п.п. (1,9%). Кроме того, подросла доля женщин, которые в принципе не хотят иметь детей: на 0,4 п.п., до 2,4%.

По данным Росстата, среднестатистическая россиянка в 2022 году хотела родить двоих детей. Это желание зависело от ряда факторов, в том числе от возраста женщины, когда у нее рождается первенец. Женщины, у которых первый ребенок появился до 20 лет, в среднем хотят больше детей, чем те, которые родили впервые после тридцати.

Кроме того, желаемое количество детей связано с уровнем жизни и жилищных условий: женщины, которые оценивают эти параметры высоко, высказываются о желании иметь большее количество детей, чем те, у кого оценки ниже. В сравнении с 2017 годом желаемое количество детей сократилось у всех категорий россиянок, кроме 10% наиболее обеспеченных, однако и у них рост был незначительным — в пределах 0,1 п.п.

Как сообщили в Росстате, в среднем требуется не менее двоих детей в семье, чтобы обеспечить естественный прирост населения в стране, сообщает РБК.  

Теги: Росстат, женщины, дети



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