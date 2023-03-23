Число военных кафедр в медвузах России может увеличиться в четыре раза

С 2024 года Министерство здравоохранения России намерен вчетверо увеличить число военных учебных центров (военных кафедр) в медицинских вузах — с 4 до 17.

В них будут обучать студентов по программам подготовки кадровых офицеров и офицеров запаса. Депутат Яна Лантратова (СРЗП) указала на потребность возрождать военные кафедры в гражданских медвузах "в условиях складывающейся военно-политической обстановки". За это высказались 79% медиков, следует из опроса мобильного приложения "Справочник врача".

По данным Минздрава РФ, в настоящее время в четырех подведомственных Министерству здравоохранения вузах — Сеченовском университете, МГМСУ имени Евдокимова, Ростовском государственном медуниверситете, Тихоокеанском государственном медуниверситете — функционируют военные учебные центры (ВУЦ).

Обучать офицеров запаса по военно-учетным медицинским специальностям с 2024 года "показали готовность" 13 подведомственных вузов. Вопрос, подчеркнули в медицинском ведомстве, прорабатывается совместно с Минобороны РФ, сообщает "Коммерсант".