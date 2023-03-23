Wildberries пересмотрит условия работы с пунктами выдачи товаров

В Wildberries в результате консультаций с партнерами обновлен механизм оспаривания подмены товара.

Об этом заявил представитель маркетплейса после прошедших переговоров с парламентариями, на которой присутствовали топ-менеджеры компании, представители пунктов выдачи заказов, а также депутаты Госдумы. Депутаты "Единой России" обратили внимание менеджеров Wildberries, что механизм оспаривания штрафов за подмену товара должен быть простым и понятным для всех партнеров площадки.

Как сообщил депутат-справедливоросс Дмитрий Гусев, было 12 пунктов разногласий между площадкой и представителями ПВЗ. На сегодня по четырем достигнуты все договоренности, по остальным ведется плановая работа. Интернет-магазин обещает доработать систему контроля за товаром в каждой точке, будет вести совместную работу с парламентариями по вопросам, связанным с принципами начисления штрафов и премий ПВЗ, в том числе касательно процента вознаграждения и влияющих на него факторов. Также площадка согласовала с властями новый формат работы с бракованным товаром.

Следующая трехсторонняя встреча состоится 5 апреля. А 24 марта в Госдуме пройдет встреча с представителями всех крупнейших маркетплейсов России.

Напомним, Роструд не проводил проверки по ситуации вокруг маркетплейса Wildberries и пунктов выдачи заказов компании, так как участники конфликта работают вне рамок трудовых отношений.