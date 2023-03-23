Росавиации нужно 9 млрд рублей на малые аэропорты в регионах

Федеральному агентству воздушного транспорта (Росавиация) не хватает средств из бюджета на поддержание и развитие малых региональных аэропортов.

Речь идет о воздушных гаванях на Дальнем Востоке и в регионах Крайнего Севера, следует из доклада об итогах работы агентства в прошлом году и основных задачах на 2023 год. "В программах деятельности, представленных федеральными казенными предприятиями (ФКП) на 2023 г., прослеживается явный дефицит средств: потребность для обеспечения функционирования аэропортов и посадочных площадок, входящих в состав ФКП, больше, чем действующий уровень субсидии", – говорится в документе.

Речь идет о сумме 9 млрд руб. Невысокий пассажиропоток не позволяет региональным аэропортам выходить на рентабельность, сообщают "Ведомости".

Напомним, в 2022 году авиакомпании и аэропорты получили господдержку в 174,2 миллиарда.