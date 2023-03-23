Власти Курской области опровергли сообщения о взрывах

В правительстве Курской области прокомментировали в Terlegram информацию о взрыве.

В сообщении говорится, что оперативные и специальные службы не зафиксировали происшествий в Курске.

Отмечается, что "ситуация в Курске спокойная, происшествия в небе и на земле над городом оперативными и специальными службами не зафиксированы".

Ранее в соцсетях появилась видеозаписи, на которых слышен звук, похожий на взрыв. По словам авторов, взрыв было слышно со стороны аэродрома Курска.