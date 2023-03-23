Медведев вновь заговорил о ядерном конфликте

23 Марта 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Кадыров раскритиковал мобилизованных

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Политика В России
Фото: Накануне.RU

Медведев вновь заговорил о ядерном конфликте

Угроза ядерного конфликта в мире не миновала, она возросла.

Об этом в интервью российским СМИ сообщил бывший президент России, зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев.

"Теперь серьезно. Миновала ли угроза ядерного конфликта? Нет не миновала, она возросла", - заявил он.

Медведев отметил, что поставки зарубежного вооружения на Украину ведут к ядерной катастрофе. По словам зампредседателя, в настоящее время последствия для зарубежных стран гораздо сложнее, чем могли бы быть, если бы с Москвой в позапрошлом году подписали документ о гарантиях безопасности.

Теги: Медведев, ядерное оружие



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 20.03.2023 08:25 Мск Медведев пригрозил судьям МУС ракетами
Ранее 20.03.2023 04:29 Мск Зеленский: ордер на арест Путина - "поворотный момент"
Ранее 19.03.2023 13:56 Мск Посол России в ФРГ дал оценку высказываниям немецких официальных лиц об аресте Путина
Ранее 19.03.2023 11:48 Мск Бастрыкин поручил дать правовую оценку заявлениям министра юстиции ФРГ об аресте Путина
Ранее 19.03.2023 09:43 Мск Глава Минюста Германии пообещал арестовать Путина, если тот прилетит в ФРГ
Ранее 18.03.2023 09:03 Мск Следственный комитет найдет судей МУС, выдавших ордер на арест Путина
Ранее 17.03.2023 19:45 Мск Медведев рассказал, что надо сделать с ордером на арест Путина
Ранее 17.03.2023 19:20 Мск МУС выдал ордер на арест Владимира Путина


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети