Медведев вновь заговорил о ядерном конфликте

Угроза ядерного конфликта в мире не миновала, она возросла.

Об этом в интервью российским СМИ сообщил бывший президент России, зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев.

"Теперь серьезно. Миновала ли угроза ядерного конфликта? Нет не миновала, она возросла", - заявил он.

Медведев отметил, что поставки зарубежного вооружения на Украину ведут к ядерной катастрофе. По словам зампредседателя, в настоящее время последствия для зарубежных стран гораздо сложнее, чем могли бы быть, если бы с Москвой в позапрошлом году подписали документ о гарантиях безопасности.