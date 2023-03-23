23 Марта 2023
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Фото: скриншот с telegram-канала &quot;Приднестровец&quot; / t.me/pridnestrovec

"Как только наша армия окончательно встанет на ноги": Пригожин рассказал, когда ЧВК "Вагнер" вернется к прежней работе

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин прокомментировал необходимость легализации частных военных компаний в России. Его слова привела пресс-служба компании «Конкорд».

СМИ запросили у бизнесмена его отношение к регуляции деятельность ЧВК со стороны властей. По словам Пригожина, отсутствие соответствующего закона никак не отражается на возможности «оркестра» выполнять поставленные задачи.

«Я считаю, что закон о ЧВК в России не нужен. Мы много лет выполняли задачи на территории Африки, Азии и других стран по законам тех государств, где мы находились», – сказал Пригожин.

Предприниматель добавил, что на сегодняшний день приоритетной задачей «вагнеровцев» является защита интересов России в зоне спецоперации на Украине. Однако если Вооруженные силы РФ смогут самостоятельно защищать справиться с этой задачей, то ЧВК незамедлительно вернется к обычным делам.

«Сегодня мы находимся здесь и пользуемся самолетами, танками и другим вооружением исключительно для того, чтоб защитить российский народ, своих близких и свои семьи. Как только мы отбросим врага, как только наша армия окончательно встанет на ноги, мы немедленно вернемся к той работе, которую выполняли до этого», – заключил бизнесмен.

Ранее «оркестр» установил контроль над заводом «Востокмаш» в Бахмуте. На территории данного предприятия Зеленский проводил церемонию награждения боевиков ВСУ.

Теги: евгений пригожин, чвк вагнер, легализация чвк, спецоперация, оркестр



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