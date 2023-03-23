"Ростелеком" на Урале подключил умные экраны для сети аптек "Живика"

«Ростелеком» на Урале организовал современный цифровой сервис «Умные экраны» для сети аптек «Живика». Как сообщает пресс-служба компании "Ростелеком", провайдер применил Digital signage решения (цифровые вывески), которые воспроизводят и отображают мультимедийный контент. Рекламные ролики транслируются на телевизионных экранах внутри помещений аптечной сети.

Александра Исхизова, директор по работе с корпоративным и государственным сегментами «Ростелекома» на Урале пояснила: «На Урале сервисом "Умные экраны" воспользовались уже более 60 государственных и частных компаний. В последние два года в регионе наблюдается рост реализации этой услуги на 15-16 %. Все чаще предпринимателей заботят вопросы о том, как лучше рассказать клиентам о новых продуктах, как привлечь внимание к рекламной акции и, конечно, как увеличить продажи. Digital signage решения позволяют централизованно управлять всеми экранами из Личного кабинета, показывать динамические и анимированные заставки, при этом выстраивая медиаплан и расписание, а также проводить опросы и транслировать отзывы покупателей».

Решение состоит из устройства трансляции и программного обеспечения, предоставляемого компанией «Ростелеком». Информацию для клиентов можно показывать на телевизорах, планшетах или мониторах. Перед внедрением услуги пользователь имеет возможность оценить не только качество, но и эффективность решения.

Иван Пичугин, вице-президент «Ростелекома» на Урале акцентировал: "Главное преимущество услуги "Умные экраны" заключается в том, что заказчику не нужно вкладываться в создание серверных мощностей. Клиент не закупает оборудование и софт, не несет расходы на техподдержку – "Ростелеком" организует все под ключ, что позволяет заказчику значительно экономить на инвестициях".

Умные экраны установлены в филиалах аптеки «Живика», находящихся в Свердловской, Тюменской, Челябинской областях и Пермском крае. В планах у аптечной сети – дальнейшее расширение географии использования сервиса. Всего же с февраля 2022 года компания подключила услугу «Умные экраны» от «Ростелекома» в более чем 100 торговых точках.

Сергей Миронов, директор по информационным технологиям аптечной сети «Живика» рассказал о преимуществах внедренных цифровых решений: «Наша компания много лет внедряет в работу актуальные цифровые решения, нацеленные на улучшение сервиса для клиентов. Информирование посетителей с помощью технологии "Умные экраны" позволяет сделать это максимально оперативно».