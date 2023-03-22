23 Марта 2023
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Экономика За рубежом Украина
Фото: Накануне.RU

Всемирный банк, Еврокомиссия и Киев оценили стоимость восстановления Украины

Всемирный банк, Еврокомиссия и власти в Киеве оценили стоимость восстановления Украины в $411 млрд. Эта сумма в 2,6 раза превышает ВВП Украины, согласно оценкам за 2022 год.

Подготовленный ЕК, ВБ и Киевом отчет охватывает один год с 24 февраля 2022 года. Как сообщает ТАСС, в сентябре 2022 года в аналогичном исследовании стоимость восстановления Украины была оценена в $349 млрд.

По данным сторон, Украина в текущем году нуждается в инвестициях на реконструкцию на сумму $14 млрд. В отчете говорится, что размеры ущерба для энергетической системы Украины возросли в пять раз по сравнению с оценками за июнь 2022 года.

Теги: Украина, стоимость восстановления



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