23 Марта 2023
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Фото: Накануне.RU

СМИ: В Мелитополе задержали автомобиль с диверсантами

Представитель спецслужб сообщил РИА "Новости", что в Мелитополе был задержан автомобиль предположительно с членами украинской диверсионно-разведывательной группой (ДРГ), в багажнике были найдены автоматы, гранаты и патроны.

"В результате оперативно-розыскных мероприятий в рамках контрдиверсионной работы был задержан автомобиль, в багажнике которого находились два автомата, около 500 патронов, и гранаты РГД и Ф1. На данный момент есть все основания полагать, что водитель и пассажир могут быть членами украинской ДРГ. Ведутся следственные действия",- приводит издание слова представителя спецслужб.

Напомним, 14 марта 2023 года неизвестный заложил самодельное взрывное устройство под транспортное средство директора "Городской транспорт". Когда мужчина сел в салон автомобиля во дворе дома № 48 по ул. Кирова в Мелитополе Запорожской области, оно сработало и произошло возгорание транспортного средства. От полученных травм директор скончался в больнице, а находившаяся в салоне автомобиля женщина получила телесные повреждения.

Теги: диверсанты, автомобиль, автоматы, гранаты



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