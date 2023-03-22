22 Марта 2023
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Кадыров раскритиковал мобилизованных

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Фото: Накануне.RU

Вернувшийся из плена мобилизованный боец из ЛНР рассказал о пытках током

Мобилизованный боец из ЛНР рассказал о пытках в украинском плену.

По словам военнослужащего, его били палкой и пытали током.

"Завели меня в подвал, там две кровати было, сетки просто. И ударили – труба или палка, я не видел, глаза завязаны – по спине, раз пять-шесть. Ну и допросы начались: кто ты, откуда?.." - приводит слова военнослужащего РИА "Новости".

По его словам, после первого допроса его с завязанными глазами перевезли в другое место, где продолжили допрос с пристрастием: завели на второй этаж, раздели до нижнего белья, ноги, руки скотчем связали, привязали какие-то изоляторы и несколько раз ударили током. 

Теги: военнопленный, пытки током



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