Вернувшийся из плена мобилизованный боец из ЛНР рассказал о пытках током

Мобилизованный боец из ЛНР рассказал о пытках в украинском плену.

По словам военнослужащего, его били палкой и пытали током.

"Завели меня в подвал, там две кровати было, сетки просто. И ударили – труба или палка, я не видел, глаза завязаны – по спине, раз пять-шесть. Ну и допросы начались: кто ты, откуда?.." - приводит слова военнослужащего РИА "Новости".

По его словам, после первого допроса его с завязанными глазами перевезли в другое место, где продолжили допрос с пристрастием: завели на второй этаж, раздели до нижнего белья, ноги, руки скотчем связали, привязали какие-то изоляторы и несколько раз ударили током.