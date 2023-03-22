Завальный: необходимости в пересмотре налогов для нефтяной отрасли нет

Председатель комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный на пленарной дискуссии "Образ будущего: прогнозы и возможности ТЭК" VI Международного молодежного научно-практического форума "Нефтяная столица" заявил, что необходимости в пересмотре налогов для нефтяной отрасли нет.

"В моменте ничего пересматривать [в сфере налогообложения для нефтегазовой сферы РФ] не надо, потому что все уже пересмотрено. Это совместная работа и Югры, и правительства РФ, и Минфина, и Минэнерго и комитета по энергетике Госдумы. Речь идет о донастройке законодательства. <…> Сейчас надо просто работать и следить за результатами механизма налога на дополнительный доход, это поддержит объем добычи нефти", - приводит его слова ТАСС.

По словам Завального, механизм налога на дополнительный доход позволит получить 190 млрд рублей в бюджет РФ дополнительно до 2027 года и может поддержать объем добычи нефти. По его данным, дополнительный объем добычи нефти за счет действия налога может достичь 37 млн тонн нефти в год.

Президент Союза нефтегазопромышленников России Геннадий Шмаль выразил, в свою очередь, мнение, что некоторые проблемы с налогами все же есть.

"Как можно устроить деятельность любой компании, если не знаешь правила игры? А у нас эти правила игры в течение года меняются не единожды, а по нескольку раз", - пояснил он.

Форум проходит в Нижневартовске с 22 по 23 марта.