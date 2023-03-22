Главы Минобороны РФ и Турции обсудили зерновую сделку

В ходе переговоров стороны обсудили результаты реализации "Черноморской инициативы", вопросы сирийского и нагорно- карабахского урегулирования, а также другие направления взаимодействия, представляющие взаимный интерес.

По данным военного ведомства, переговоры состоялись по инициативе турецкой стороны.

Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу сегодня провел телефонные переговоры с министром национальной обороны Турции Хулуси Акаром, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Минобороны РФ.





