Устоять на ногах: союз с "Родиной" позволит Эрдогану укрепить позиции перед выборами

Противостояние действующего президента Турции с оппозицией, поддерживаемой Западом, поставило Реджепа Тайипа Эрдогана перед необходимостью расширить правящий альянс.

Выборы в Турции назначены на 14 мая и уже обещают стать самыми интересными за последние десятилетия на местной политической сцене. Фактически гражданам страны предстоит определить, по какому вектору будет двигаться республика дальше.

Не секрет, что в настоящий момент обстановка в Турции далека от стабильности: бушующий повсеместно экономический кризис, больно ударившая по всем слоям населения инфляция, мощные землетрясения, унесшие жизни свыше 50 тысяч человек. Все это подогревает ситуацию в республике — растет градус социальной напряженности.

Расстановка сил

События последних лет несколько пошатнули позиции Реджепа Тайипа Эрдогана и вывели в центр внимания оппозиционный «Национальный альянс» — блок из шести партий, который выдвинул своим кандидатом на предстоящих выборах лидера «Республиканской народной партии» (РНП) Кемаля Кылычдароглу.

Турецкая оппозиция особо не скрывает того, что пользуется поддержкой заокеанских «партнеров». По сути, партии под предводительством Кылычдароглу преследуют схожие с Западом цели — во что бы то ни стало выдавить с политической арены Турции нынешнего лидера и перестроить систему управления республикой.

Чем же Эрдоган не угодил коллективному Западу? Противоречия довольно очевидны. Анкара ведет многолетнюю борьбу с курдскими сепаратистами в Сирии, которым Белый дом открыто оказывает поддержку. Вызывает напряженность в отношениях и ситуация с укрывательством на территории Штатов мусульманского проповедника Фетхуллаха Гюлена — он считается главным организатором неудавшейся попытки путча 2016 года. Помимо этого, не утихают разногласия между Белым домом и Анкарой по поводу вступления Швеции и Финляндии в НАТО — этот процесс турецкое руководство старательно тормозит.

Примечательно, что в феврале лидеры «Национального альянса» при помощи США провели встречу, главной целью которой была «выработка стратегии управления государством» в случае свержения действующего главы. Таким образом, Штаты фактически вступили в игру, призом в которой для них станет полностью подконтрольная политическая верхушка Турецкой Республики.

Чем ответит Эрдоган?

Разумеется, в сложившихся обстоятельствах команда президента пытается задействовать все возможные инструменты, чтобы устоять на ногах — в частности, за счет расширения лояльного Эрдогану «Народного альянса».

Главным кандидатом на вступление в блок называют партию «Родина» (Vatan), возглавляемую Догу Перинчеком. Открыто продвигая антиамериканскую повестку, объединение придерживается пророссийских взглядов. Кроме того, представители партии выступают за выход Турции из НАТО. В январе зампред политического движения Этхем Санджак и вовсе заявил, что страна может покинуть альянс через 5-6 месяцев.

Консолидация сил Эрдогана и лидеров «Родины» могла бы послужить хорошей предпосылкой для укрепления позиций действующего турецкого президента и в очередной раз показать обществу, что он не намерен слепо следовать курсу, навязанному западными «партнерами».

По мнению директора Центра изучения современной Турции Амура Гаджиева, новый союзник действительно способен внести определенный вклад усиление позиций «Народного альянса» перед выборами. В рядах «Родины» много бывших высокопоставленных военных, чиновников, которые когда-то отличились своей патриотичной позицией и пользуются уважением в обществе по сей день. К тому же не стоит забывать и о собственном электорате президента, а также о выгодных экономических проектах, которые анонсировала Анкара.

«Президент пользуется поддержкой, плюс в этом году запускается целый ряд масштабных проектов, которые выведут Турцию на новый уровень развития и в атомной промышленности, и по проекту строительства газового хаба. Произойдет укрепление роли Турции на международной арене», — отмечает Гаджиев.

Эксперт считает, что кардинальных перемен во внешнеполитическом курсе на фоне объединения «Народного альянса» с «Родиной» ждать пока не стоит. Однако можно предполагать, что усилится крен в сторону партнерства с Россией, которую с Турцией связывают прочные и взаимовыгодные партнерские отношения. Также можно предположить, что усилится патриотическая повестка в рамках развития теории «Голубая Родина», разработанной одним из представителей Vatan. Данный проект предполагает укрепление позиций Турции в море.

«Размещение США на греческих островах своих баз вызывает раздражение у Анкары, и именно в море последует усиление Турции. Это касается и разработки месторождений в Восточном Средиземноморье и споров с Грецией по поводу эгейской акватории. Партия "Родина" имеет много сторонников из бывших военных, патриотично настроенных. Вполне возможен крен усиления в направлении развития проекта «Голубой Родины» в турецкой внешней политике», — замечает он.

Амур Гаджиев напомнил о высказывании президента Турции про то, что мир «больше пяти». Судя по всему, страна имеет намерения участвовать в системе глобального управления наряду с пятью постоянными членами Совбеза ООН. Амбициозные планы также могут положительно сказаться на перспективах «Народного альянса».

Политический дисбаланс

В отличие от эрдогановского блока, предполагаемый состав которого будет иметь четкую программу и повестку, оппозиция больше напоминает разношерстную компанию, члены который придерживаются совершенно разных взглядов.

«За одним столом сидят и те, кто за европейский путь развития, и те, кто, наоборот, желает укрепить исламский вектор во внешней политике Турции. С идеологической точки зрения, все партии придерживаются совершенно разных взглядов. Их всех объединяет желание убрать Эрдогана с политической арены в стране. Нет четкой стратегии, нет макроэкономической модели, нет внешних ориентиров», — подчеркивает Амур Гаджиев.

Рассчитывать на то, что коалиция сможет дальше продвигать республику по тому вектору, в рамках которого она развивалась последние несколько лет, не приходится, считает аналитик. Он уверен, что в случае победы оппозиции Турция вернется к политическому кризису начала 2000-х, который сохранялся до прихода к власти «Партии справедливости и развития».

Выходит, что грядущие выборы поставят перед необходимостью определить свои позиции не только турецкий народ, но и действующего президента Эрдогана. Какой внешнеполитический курс выберет республика и как будут развиваться на этом фоне турецко-российские отношения, станет известно в ближайшее время.