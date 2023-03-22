"Мегионнефтегаз" и власти Югры договорились о развитии сотрудничества в образовательной сфере

22 Марта 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Кадыров раскритиковал мобилизованных

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Образование Ханты-Мансийский АО - Югра Уральский ФО
Фото: &quot;Славнефть-Мегионнефтегаз&quot;

"Мегионнефтегаз" и власти Югры договорились о развитии сотрудничества в образовательной сфере

"Славнефть-Мегионнефтегаз" и департамент образования и науки ХМАО расширяют сотрудничество в сфере подготовки кадров для отрасли. Соответствующий документ подписан сегодня, 22 марта, на форуме "Нефтяная столица" в Нижневартовске.

Как сообщили Накануне.RU в компании, совместные усилия сторон будут направлены на формирование кадрового резерва и повышение престижа рабочих профессий. Для этого планируется совершенствовать учебные программы, внедрять в образовательный процесс современные методы и технологии.

"Развитие партнерства с такими компаниями, как "Мегионнефтегаз", расширяет наши возможности по внедрению практико-ориентированного подхода, позволяет использовать в образовательном процессе передовые разработки в области производственной безопасности, совершенствовать материально-техническую базу учебных заведений. Такое объединение усилий помогает укреплять кадровый потенциал региона, создавать надежный фундамент для дальнейшего развития отрасли", – прокомментировал и. о. директора департамента образования и науки ХМАО Александр Гомзяк.

(2023)|Фото:

"Мегионнефтегаз" располагает инструментарием, позволяющим на практике закреплять теоретические знания, и готов предоставлять свои ресурсы для обучения студентов Мегионского политехнического колледжа. Речь идет в том числе о цифровых классах и VR-симуляторах.

"Для обучения своих сотрудников мы широко используем технологии виртуальной и дополненной реальности. Теперь эти современные инструменты будут доступны также преподавателям и студентам колледжа. Это сделает наше взаимодействие еще эффективнее – обеспечит более тесную связь теории с практикой, позволит готовить кадры в соответствии с требованиями и стандартами компании", – пояснил операционный директор "Славнефть-Мегионнефтегаза" Владимир Евдокимов.

В компании реализуется несколько проектов, направленных на популяризацию рабочих профессий и повышение интереса молодежи к инженерно-техническим специальностям. Например, в рамках проекта "Азбука профессий" сотрудники предприятия знакомят школьников с азами нефтегазодобычи и основными специальностями, востребованными в отрасли. Для выпускников югорских школ "Мегионнефтегаз" ежегодно проводит конкурс аттестатов – при поддержке компании ребята могу получить образование в ведущих профильных вузах страны.

Теги: Мегионнефтегаз, Нефтяная столица, соглашение о сотрудничестве



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети