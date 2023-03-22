"Мегионнефтегаз" и власти Югры договорились о развитии сотрудничества в образовательной сфере

"Славнефть-Мегионнефтегаз" и департамент образования и науки ХМАО расширяют сотрудничество в сфере подготовки кадров для отрасли. Соответствующий документ подписан сегодня, 22 марта, на форуме "Нефтяная столица" в Нижневартовске.

Как сообщили Накануне.RU в компании, совместные усилия сторон будут направлены на формирование кадрового резерва и повышение престижа рабочих профессий. Для этого планируется совершенствовать учебные программы, внедрять в образовательный процесс современные методы и технологии.

"Развитие партнерства с такими компаниями, как "Мегионнефтегаз", расширяет наши возможности по внедрению практико-ориентированного подхода, позволяет использовать в образовательном процессе передовые разработки в области производственной безопасности, совершенствовать материально-техническую базу учебных заведений. Такое объединение усилий помогает укреплять кадровый потенциал региона, создавать надежный фундамент для дальнейшего развития отрасли", – прокомментировал и. о. директора департамента образования и науки ХМАО Александр Гомзяк.





"Мегионнефтегаз" располагает инструментарием, позволяющим на практике закреплять теоретические знания, и готов предоставлять свои ресурсы для обучения студентов Мегионского политехнического колледжа. Речь идет в том числе о цифровых классах и VR-симуляторах.

"Для обучения своих сотрудников мы широко используем технологии виртуальной и дополненной реальности. Теперь эти современные инструменты будут доступны также преподавателям и студентам колледжа. Это сделает наше взаимодействие еще эффективнее – обеспечит более тесную связь теории с практикой, позволит готовить кадры в соответствии с требованиями и стандартами компании", – пояснил операционный директор "Славнефть-Мегионнефтегаза" Владимир Евдокимов.

В компании реализуется несколько проектов, направленных на популяризацию рабочих профессий и повышение интереса молодежи к инженерно-техническим специальностям. Например, в рамках проекта "Азбука профессий" сотрудники предприятия знакомят школьников с азами нефтегазодобычи и основными специальностями, востребованными в отрасли. Для выпускников югорских школ "Мегионнефтегаз" ежегодно проводит конкурс аттестатов – при поддержке компании ребята могу получить образование в ведущих профильных вузах страны.