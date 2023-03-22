Инфляция в Челябинской области выросла до 10,2%

В Челябинской области в феврале годовая инфляция выросла до 10,2%. В январе она была 10%, сообщили Накануне.RU в пресс-службе отделения по Челябинской области Уральского ГУ банка России.

Ускорение инфляции в основном связано с повышенным спросом на зарубежный туризм и авиаперелеты. В сегменте продовольственных товаров годовой рост цен, наоборот, замедлился. Меньше росли цены на молоко, кисломолочные продукты, творог и йогурт, на говядину, колбасу и полуфабрикаты из мяса. Ускорилось снижение цен на свинину.

Также наблюдалось замедление годового роста цен на электротовары, бытовую технику, ноутбуки и смартфоны.