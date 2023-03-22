Тюменские компании заплатят 53 миллиона за картельный сговор при строительстве дорог

Арбитражный суд Тюменской области признал обоснованным решение Тюменского УФАС о наложении штрафа на компании "Вест", "Торгснаб", "Снабторг" и "Сириус" за картельный сговор, сообщили Накануне.RU в пресс-службе УФАС.

Ранее антимонопольное ведомство выявило факт картельного соглашения на торгах по строительству автомобильных дорог и обслуживанию дорожной инфраструктуры. В 2021 году "Управление обеспечения жизнедеятельности" провело аукцион на право заключения госконтракта на строительство дорог в рамках инженерной подготовки площадки для жилищного строительства в древне Якуши. Начальная цена контракта составила 220 млн руб.

"Вест" вместе с компанией "Сириус" и "ПП "Снабторг", предварительно заключив между собой картельное соглашение, в ходе проведения торгов реализовали так называемую стратегию поведения "Таран". Целью данной стратегии является введение в заблуждение добросовестных участников торгов и заключение госконтракта по максимально высокой цене. В результате указанных действий компаний победителем торгов было признано "Вест", с которым и был заключен госконтракт. Тюменским УФАС России было установлено, что аналогичную стратегию поведения компании применяли, участвуя и в других закупках для государственных и муниципальных нужд, заключив по результатам таких закупок контрактов на общую сумму более 243 млн рублей", - говорится в сообщении.

За нарушение закона "О защите конкуренции" компании были привлечены Тюменским УФАС России к административной ответственности. Так, на "Вест" был наложен административный штраф в размере 47 млн рублей, который арбитражным судом оставлен без изменения. Для "Торгснаб" административный штраф составил 5,8 млн руб., для "Снабторг" – 326 тыс.руб., для "Сириус" – 136 тыс.руб.

Кроме того, материалы дела были направлены Управлением в правоохранительные органы для рассмотрения вопроса о возбуждении уголовного дела по статье 178 УК РФ (Ограничение конкуренции).



