Только 260 из 450 депутатов Госдумы подали сведения о доходах за 2022 год

За девять дней до окончания срока подачи деклараций за 2022 год только 260 депутатов Госдумы из 450 передали в специальную комиссию сведения о доходах, сообщил глава комиссии Отари Аршба на пленарном заседании палаты.

При этом следующая неделя у депутатов Госдумы региональная, поэтому Аршьа поторопил коллег.

Ранее депутаты разрешили сами себе не публиковать для широкой общественности свои декларации о доходах. Данные будут предоставляться в обезличенном виде – без имен, фамилий и т.д., то есть в целом смысл общественного репутационного контроля теряется.