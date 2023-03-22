В Севастополе снова слышны звуки взрыва - губернатор объяснил причину

Под Севастополем в районе Кара-Кобы работники МЧС произвели плановое уничтожение боеприпаса времен Великой Отечественной войны. Об этом написал в Telegram-канале губернатор Севастополя Михаил Развожаев, комментируя заявления местных жителей о громких звуках в городе.

"Такие мероприятия идут регулярно (минимум два раза в неделю), поэтому заранее о них ведомство не сообщает. В городе все спокойно", — пояснил губернатор.

Напомним, сегодня Черноморский флот отбил атаку морских беспилотников в Севастополе. Жители города также сообщали о громких звуках взрывов. Позже стало известно, что было уничтожено три дрона, которые пытались проникнуть в бухту. На некоторое время было приостановлено движение морского пассажирского транспорта в городе.