В Севастополе снова слышны звуки взрыва - губернатор объяснил причину
Под Севастополем в районе Кара-Кобы работники МЧС произвели плановое уничтожение боеприпаса времен Великой Отечественной войны. Об этом написал в Telegram-канале губернатор Севастополя Михаил Развожаев, комментируя заявления местных жителей о громких звуках в городе.
"Такие мероприятия идут регулярно (минимум два раза в неделю), поэтому заранее о них ведомство не сообщает. В городе все спокойно", — пояснил губернатор.
Напомним, сегодня Черноморский флот отбил атаку морских беспилотников в Севастополе. Жители города также сообщали о громких звуках взрывов. Позже стало известно, что было уничтожено три дрона, которые пытались проникнуть в бухту. На некоторое время было приостановлено движение морского пассажирского транспорта в городе.