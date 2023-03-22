Макрон не хочет переизбрания президентом и готов к потере популярности из-за пенсионной реформы

22 Марта 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Кадыров раскритиковал мобилизованных

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Политика За рубежом
Фото: forumspb.com

Макрон не хочет переизбрания президентом и готов к потере популярности из-за пенсионной реформы

Президент Франции Эммануэль Макрон обратился к французам в связи с принятием закона о повышении пенсионного возраста.

Он заявил, что хочет вступления пенсионной реформы в силу до конца текущего года. По словам Макрона, он твердо верит в свою правоту и готов к потере популярности.

"Я не добиваюсь переизбрания [на президентский пост]. Если я потеряю популярность, я все равно поддержу эту идею", - заявил Макрон. При этом он верит, что "если бы французы были тотально недовольны", то не переизбрали бы его главной государства меньше года назад. Он соглашается с тем, что всегда будут люди, недовольные его курсом.

Макрон выразил сожаление тем, что не сумел консолидировать общественное мнение и найти компромисс с профсоюзами, которые вывели французов на уличные протесты.

Власти Франции намерены повысить пенсионный возраст с 62 до 64 лет к 2030 году, полагая, что это позволит сэкономить и выйти на безубыточность к 2027 году. Премьер-министр Франции Элизабет Борн заявляла, что цель реформы - избежать дефицита пенсионного фонда, который к 2030 году может достичь 20 млрд евро. Профсоюзы же утверждают, что есть и другие способы обеспечить жизнеспособность пенсионной системы, такие как увеличенное налогообложение сверхбогатых или увеличение взносов работодателей.

Теги: эммануэль макрон, пенсионная реформа, переизбрание



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети