Макрон не хочет переизбрания президентом и готов к потере популярности из-за пенсионной реформы

Президент Франции Эммануэль Макрон обратился к французам в связи с принятием закона о повышении пенсионного возраста.

Он заявил, что хочет вступления пенсионной реформы в силу до конца текущего года. По словам Макрона, он твердо верит в свою правоту и готов к потере популярности.

"Я не добиваюсь переизбрания [на президентский пост]. Если я потеряю популярность, я все равно поддержу эту идею", - заявил Макрон. При этом он верит, что "если бы французы были тотально недовольны", то не переизбрали бы его главной государства меньше года назад. Он соглашается с тем, что всегда будут люди, недовольные его курсом.

Макрон выразил сожаление тем, что не сумел консолидировать общественное мнение и найти компромисс с профсоюзами, которые вывели французов на уличные протесты.

Власти Франции намерены повысить пенсионный возраст с 62 до 64 лет к 2030 году, полагая, что это позволит сэкономить и выйти на безубыточность к 2027 году. Премьер-министр Франции Элизабет Борн заявляла, что цель реформы - избежать дефицита пенсионного фонда, который к 2030 году может достичь 20 млрд евро. Профсоюзы же утверждают, что есть и другие способы обеспечить жизнеспособность пенсионной системы, такие как увеличенное налогообложение сверхбогатых или увеличение взносов работодателей.