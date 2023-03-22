22 Марта 2023
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Происшествия Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Екатеринбургский гимназист получил травму на уроке, столкнувшись с одноклассником

Ученик екатеринбургской гимназии получил травму на физкультуре. Прокуратура начала проверку.

Как сообщили Накануне.RU в областном надзорном ведомстве, все случилось 21 марта: 14-летний учащийся гимназии №116 был на уроке физкультуры и играл в волейбол. В какой-то момент он столкнулся с одноклассником и получил травму в области живота. Дома подросток пожаловался отцу на боли в животе. Тот вызвал "скорую помощь", которая увезла пострадавшего в детскую городскую больницу.

Сейчас прокуроры намерены выяснить все обстоятельства и причины произошедшего. В частности, представители ведомства оценят работу сотрудников гимназии по оказанию медицинской помощи при травмировании учащегося.

Кроме этого, прокуратура уже взяла на контроль проведение доследственной проверки по факту инцидента.

Теги: гимназия, физкультура, проверка, прокуратура



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