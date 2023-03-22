Аквапарк в Челябинске построят до конца 2025 года

В Челябинске строительство аквапарка "Большая вода" завершится в четвертом квартале 2025 года. Реализацию проекта обсудили исполнительный директор АО "Корпорация Туризм.РФ" Сергей Красноперов и заместитель губернатора Челябинской области Александр Богашов.

Как сообщили Накануне.RU в АО "Корпорация Туризм.РФ", новый туристический объект станет местом для круглогодичного семейного отдыха с крытыми бассейнами, СПА-зоной, фитнес-центром и четырехзвездочной гостиницей на 153 номера. На территории будут работать водные аттракционы, банный комплекс с бассейном. На крыше здания появится сухой пляж и подогреваемые бассейны.

Как ранее сообщало Накануне.RU, в феврале 2021 года стало известно, что депутат Олег Колесников согласовал свое выдвижение на выборах в Госдуму от "Единой России", взамен депутат должен реализовать два крупных инвестиционных проекта – аквапарк в Челябинске и благоустройство парка в Златоусте. Проект аквапарка презентовали в марте 2021 года, после этого стройплощадку огородили забором, но работы на объекте идут очень медленно.