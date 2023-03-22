22 Марта 2023
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Общество В России Москва
Фото:nakanune.ru

Отсутствие доказательств для суда станет реабилитирующим основанием для прекращения уголовного дела

Госдума в первом чтении одобрила законопроект, который сделает реабилитирующим основанием для прекращения уголовного дела отсутствие доказательств вины. Иными словами – если у следствия не хватает материалов для передачи дела в суд.

Сейчас такое основание не считается реабилитирующим для подследственного, при этом оно довольно распространено в использовании. Замминистра юстиции РФ Андрей Логинов сообщил депутатам, что за последние три года более 22 тыс. человек согласились на прекращение уголовного преследования по нереабилитирующим обстоятельствам "не без давления следствия". При этом Логинов считает, что отсутствие доказательной базы – это скорее недоработка следствия, но страдает при этом доброе имя подследственного.

Уголовное преследование по истечению установленных сроков предварительного расследования предлагается прекращать в случае преступления небольшой тяжести – через два месяца, средней тяжести – через три месяца, тяжких и особо тяжких – через 12 месяцев. Дело не прекращается, если преступление предполагает наказание в виде пожизненного заключения.

Теги: уголовное дело, расследование, суд, реабилитация, министерство юстиции, госдума



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