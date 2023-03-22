Игорь Бабушкин подписал соглашение с ПАО «ЛУКОЙЛ» о социально-экономическом партнёрстве на 5 лет

Сегодня губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин подписал соглашение с ПАО «ЛУКОЙЛ» о социально-экономическом партнёрстве на ближайшие 5 лет.

Ключевым направлением взаимодействия компании и региона станут программы по освоению минерально-сырьевой базы углеводородного сырья территории Астраханской области и акватории Каспийского моря.

"Будем сотрудничать по научно-техническому обеспечению новых разработок и технологий в области нефтегазодобычи и переработки углеводородов, а также реализации перспективных инвестпроектов", - написал в своем телеграмм-канале Игорь Бабушкин.

Важная часть соглашения – обеспечение экологической безопасности и рационального природопользования, а также развитие и поддержка социальной сферы Астраханской области, проведение конкурса социальных и культурных проектов. Ранее при поддержке компании были в регионе были построены и модернизированы объекты социальной, спортивной и образовательной инфраструктуры, часть средств была выделена на проведение конкурса социальных и культурных проектов ПАО «ЛУКОЙЛ».