22 Марта 2023
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Экономика Астраханская область
Фото: пресс-служба губернатора Астраханской области

Игорь Бабушкин подписал соглашение с ПАО «ЛУКОЙЛ» о социально-экономическом партнёрстве на 5 лет

Сегодня губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин подписал соглашение с  ПАО «ЛУКОЙЛ» о социально-экономическом партнёрстве на ближайшие 5 лет.

Ключевым направлением взаимодействия компании и региона станут программы по освоению минерально-сырьевой базы углеводородного сырья территории Астраханской области и акватории Каспийского моря.  

"Будем сотрудничать по научно-техническому обеспечению новых разработок и технологий в области нефтегазодобычи и переработки углеводородов, а также реализации перспективных инвестпроектов", - написал в своем телеграмм-канале Игорь Бабушкин.

игорь бабушкин(2023)|Фото: пресс-служба губернатора Астраханской области

Важная часть соглашения – обеспечение экологической безопасности и рационального природопользования, а также развитие и поддержка социальной сферы Астраханской области, проведение конкурса социальных и культурных проектов.  Ранее при поддержке компании были в регионе были построены и модернизированы объекты социальной, спортивной и образовательной инфраструктуры, часть средств была выделена на проведение конкурса социальных и культурных проектов ПАО «ЛУКОЙЛ».

Теги: лукойл, игорь бабушкин, соглашение, социально-экономическое партнерство



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