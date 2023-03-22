22 Марта 2023
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Политика За рубежом
Фото: Christoph Soeder / Pool via REUTERS

Херш: Канцлер ФРГ помогает США скрывать данные о взрывах на "Северных потоках"

Американский журналист-расследователь, лауреат Пулицеровской премии Сеймур Херш заявил, что канцлер ФРГ Олаф Шольц в ходе визита в США в начале марта обсуждал взрывы на "Северных потоках".

Херш со ссылкой на источники сообщил, что главы двух государств провели 80-минутные переговоры, на которых большую часть времени не присутствовали даже помощники.

По итогам беседы не последовало никаких официальных заявлений, но, по словам источника, имеющего доступ к дипломатическим сведениям, речь шла о "разоблачении темы газопроводов".

"На данный момент следует отметить, что канцлер Шольц ... явно с прошлой осени замешан в поддержке сокрытия администрацией Байдена своей операции в Балтийском море", — говорится в его сообщении.

Также, по словам Херша, ЦРУ и разведку ФРГ попросили подготовить альтернативную историю о взрывах на "Северных потоках" для СМИ, пишет РИА Новости.

8 февраля журналист опубликовал статью, в которой говорилось, что взрывчатку под газопроводы "Северный поток - 1" и "Северный поток - 2" в июне 2022 года заложили водолазы США под прикрытием учений НАТО Baltops. По данным Херша, решение подорвать трубопроводы инициировал лично президент США Джо Байден, поскольку видел в российском газе оружие, которым могла бы манипулировать Москва.

Теги: сеймур херш, олаф шольц, северные потоки



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