РЭК призналась, что свердловчане продолжают переплачивать за коммунальные услуги

Региональная энергетическая комиссия (РЭК) опубликовала результаты очередного мониторинга, который показал, что жители Свердловской области продолжают переплачивать за коммунальные услуги.

"На основании информации, представленной органами местного самоуправления, в отдельных муниципальных образованиях Свердловской области мониторинг выявил признаки превышения установленных указом губернатора значений предельных индексов. В целях проверки информация направлена в орган государственной власти Свердловской области, осуществляющий жилищный контроль", - сообщает РЭК.

Напомним, что аналогичный документ комиссия публиковала и в прошлом месяце. В начале марта ФАС России также обнаружила нарушения законодательства в действиях чиновников, установивших новые тарифы на электроэнергию для жителей региона.

После этого Фракция КПРФ направила обращение к прокурору региона Борису Крылову с просьбой подать в суд на РЭК из-за отмены "ночного" тарифа на электроэнергию. Еще позже коллективные иски решили подать жители 15 свердловских городов, которых не устраивают новые тарифы на услуги ЖКХ и электроэнергию.