Пригожин о деле Пушкарева: "Чиновничья элита в России абсолютно оборзела"

Российский бизнесмен, основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин высказался о ситуации с директором Музея истории Екатеринбурга Игорем Пушкаревым, оправданным по делу о дискредитации ВС РФ. Пригожин жестко прошелся по российской "чиновничьей элите".

В январе этого года Ленинский районный суд уральской столицы оштрафовал Пушкарева на 30 тысяч рублей по статье о дискредитации армии. Поводом для этого стал пост бывшего журналиста в социальных сетях. Однако тот подал апелляцию, и сегодня Свердловский областной суд отменил штраф. Судья постановил, что Пушкарев не совершал действий, дискредитирующих российских военных и спецоперацию.

Отмену штрафа директору Музея истории Екатеринбурга прокомментировал Евгений Пригожин. Бизнесмен не стал стесняться в выражениях – по его словам, эта ситуация говорит о том, что "чиновничья элита в России абсолютно оборзела".

"С одной стороны, Пушкарев, который не только критиковал СВО, он несколько лет назад, фактически, занимался провокацией и фейками в отношении ЧВК "Вагнер" и добровольцев, которые защищают интересы России. И работал он явно на иностранных спонсоров, и был оппозиционным журналистом", - цитирует Пригожина пресс-служба компании "Конкорд".

Он отметил, что "общество требует справедливости".

"Я считаю, что уполномоченные лица во власти должны отреагировать на подобные махинации и разобраться, как так случилось, что человек, которого запихивают силком на высокую должность в регионе, будучи дружбаном региональной элиты, уходит от всех наказаний", - добавил Евгений Пригожин.

Напомним, что основатель ЧВК "Вагнер" и раньше жестко критиковал назначение Игоря Пушкарева. Он даже просил мэра Екатеринбурга Алексея Орлова уволить экс-журналиста сразу после его назначения на должность руководителя музея. Однако глава города отказался это делать.