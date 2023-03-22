Пригожин о деле Пушкарева: "Чиновничья элита в России абсолютно оборзела"

22 Марта 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Кадыров раскритиковал мобилизованных

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Политика Свердловская область В России
Фото: Накануне.RU

Пригожин о деле Пушкарева: "Чиновничья элита в России абсолютно оборзела"

Российский бизнесмен, основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин высказался о ситуации с директором Музея истории Екатеринбурга Игорем Пушкаревым, оправданным по делу о дискредитации ВС РФ. Пригожин жестко прошелся по российской "чиновничьей элите".

В январе этого года Ленинский районный суд уральской столицы оштрафовал Пушкарева на 30 тысяч рублей по статье о дискредитации армии. Поводом для этого стал пост бывшего журналиста в социальных сетях. Однако тот подал апелляцию, и сегодня Свердловский областной суд отменил штраф. Судья постановил, что Пушкарев не совершал действий, дискредитирующих российских военных и спецоперацию.

Отмену штрафа директору Музея истории Екатеринбурга прокомментировал Евгений Пригожин. Бизнесмен не стал стесняться в выражениях – по его словам, эта ситуация говорит о том, что "чиновничья элита в России абсолютно оборзела".

"С одной стороны, Пушкарев, который не только критиковал СВО, он несколько лет назад, фактически, занимался провокацией и фейками в отношении ЧВК "Вагнер" и добровольцев, которые защищают интересы России. И работал он явно на иностранных спонсоров, и был оппозиционным журналистом", - цитирует Пригожина пресс-служба компании "Конкорд".

революционные понедельники, мы с полярной звезды, музей истории Екатеринбурга, революционное подполье Урала(2017)|Фото: Накануне.RU

Он отметил, что "общество требует справедливости".

"Я считаю, что уполномоченные лица во власти должны отреагировать на подобные махинации и разобраться, как так случилось, что человек, которого запихивают силком на высокую должность в регионе, будучи дружбаном региональной элиты, уходит от всех наказаний", - добавил Евгений Пригожин.

Напомним, что основатель ЧВК "Вагнер" и раньше жестко критиковал назначение Игоря Пушкарева. Он даже просил мэра Екатеринбурга Алексея Орлова уволить экс-журналиста сразу после его назначения на должность руководителя музея. Однако глава города отказался это делать.

Теги: Пригожин, Пушкарев, штраф, отмена, директор



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 01.02.2023 15:42 Мск Пригожин о ситуации с главой Музея истории Екатеринбурга: "Многие чиновники гадят под себя"
Ранее 26.12.2022 14:01 Мск Депутат Матвейчев предложил уволить директора Музея истории Екатеринбурга
Ранее 21.12.2022 14:18 Мск Нового директора Музея истории Екатеринбурга вызвали в полицию
Ранее 19.12.2022 13:11 Мск Пригожин попросил Орлова уволить нового директора Музея истории Екатеринбурга
Ранее 14.12.2022 14:29 Мск Новым директором Музея истории Екатеринбурга стал Игорь Пушкарев
Ранее 31.10.2022 14:39 Мск Директор Музея истории Екатеринбурга покинул свой пост и уехал из страны


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети