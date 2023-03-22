В Челябинской области осудили экс-сотрудника Госжелдорнадзора за получение взятки

В Челябинской области бывшего старшего государственного инспектора Уральского управления Госжелдорнадзора приговорили к 3,5 годам лишения свободы условно за получение взятки, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Центрального межрегионального следственного управлениея на транспорте СКР.

По версии следствия, обвиняемый в декабре 2021 года получил 30 тыс. рублей за подписание акта о возможности выполнения лицензионных требований при осуществлении погрузочно-разгрузочной деятельности определенной категории грузов на железнодорожном транспорте и за ускорение процесса проведения проверки соискателя лицензии.

По решению суда мужчине на 3 года запрещено занимать должности в государственных органах.