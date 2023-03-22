22 Марта 2023
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Фото: Накануне.ru

В Тюменской области организаторы спортивных соревнований отказались кормить команду школьников

В Тюменской области организаторы соревнований по лыжным гонкам отказались кормить школьников из поселка Винзили - участников соревнований. Об этом в соцсетях сообщила мать одного из подростков, передает корреспондент Накануне.RU.

По словам женщины, соревнования по лыжным гонкам на призы газеты "Пионерская правда" проходили в феврале, в городе Заводоуковск. В связи с большим количеством участников соревнований мест в спортивном общежитии команде юных спортсменов не хватило и родители решили скинуться на гостиницу, чтобы разместить детей в ней. Соревнования длились два дня.

"Согласно положению об этих соревнованиях, питание должна была обеспечить командирующая организация. Но услышала ответ чиновников о том, что наше родительское решение разместить детей в гостинице освобождает командирующую организацию от обеспечения наших детей питанием", - сообщила мать одного из спортсменов.

Она также добавила, что, поскольку проживание в гостинице включало в себя и питание, родители тем самым сэкономили бюджетные средства принимающей стороны, которая организовывала приезд спортсменов. "И раз родители оказались такими осознанными гражданами, готовыми экономить бюджетные деньги, то "командирующая организация" пошла, конечно же, нам на встречу, и сняла с себя обязательства по обеспечению питания команды винзилинских школьников", - добавила женщина.

Под ее постом на странице губернатора Александра Моора опубликована реакция регионального департамента спорта.

"Командирующей стороной для участия в областных соревнованиях по лыжным гонкам среди обучающихся общеобразовательных учреждений на призы газеты "Пионерская правда" выступила МАУ Винзилинская СОШ им. Ковальчука. При этом оплату питания и проживания участников родители взяли на себя. С целью разъяснения создавшейся ситуации 24 марта в 17.00 в МАОУ Винзилинская СОШ планируется провести встречу директора спортивной школы Тюменского муниципального района, представителей общеобразовательного учреждения с родителями участников вышеуказанных соревнований", - говорится в сообщении.

Теги: спортивные соревнования, команда, школьники, питание



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