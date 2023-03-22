"Похоже на ночлежку бомжей". Полицейских Уралмаша вынуждают работать в вонючем подвале

На Уралмаше сотрудники полиции вынуждены работать в полуподвальном обшарпанном помещении, малопохожем на отделение полиции. Видео-обход выложен на канале "Уральский городовой". Автор отмечает, что помещение с его вонью и внешним видом больше напоминает ночлежку для бомжей.

Участковый пункт, где работают двое участковых уполномоченных и сотрудники ППС, располагается на ул. Машиностроителей, 47, прямо напротив отдела полиции №15 УМВД по Екатеринбургу. На окнах красуются нецензурные надписи, а над входом даже нет вывески или расписания с часами приема.

"Спускаюсь по ступенькам вниз и вижу обоссаный угол и широко распахнутую дверь, ведущую в зачуханный коридор. Здесь повсюду обшарпанные стены с обвалившейся штукатуркой, грязные двери и крайне неприятный запах. В коридоре отсутствуют информационные стенды и памятки для населения. Вместо этого на двери обычный листок бумаги, на котором напечатано, что здесь находятся участковые. Это подвальное помещение больше похоже на ночлежку для бомжей", – говорит автор видео.

В пресс-службе УМВД России по Екатеринбургу сообщили, что уже в ближайшее время служебное помещение будет приведено в порядок - сейчас в нем якобы проводятся ремонтные работы.