МИД Великобритании: Поставка Киеву боеприпасов с обедненным ураном не ведет к ядерной эскалации

Власти Великобритании не считают, что поставка на Украину боеприпасов с обедненным ураном станет ядерной эскалацией, как полагает президент России Владимир Путин.

В понедельник стало известно, что Великобритания намерена поставить Киеву в числе прочих вооружений боеприпасы с обедненным ураном. Якобы, тяжелый металл используется в создании оружия потому, что с ним снаряд легче повреждает танковую броню из-за своей плотности.

Министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли заявил, что в этой ситуации Россия – единственная страна, которая говорит о возрастании ядерных рисков, а упомянутые боеприпасы являются обычными.

"Нет никакой ядерной эскалации. Единственная страна в мире, которая говорит о ядерных проблемах, — это Россия. Угрозы для России нет, речь идет исключительно о том, чтобы помочь Украине защитить себя", — сказал Клеверли на презентации британской международной технологической стратегии.

"Стоит пояснить, что слово "уран" хоть и присутствует в названии этого типа вооружений, но оно не делает снаряды ядерными, это обычные боеприпасы", - добавил министр.

Он добавил, что Великобритания десятилетиями использовала обедненный уран в своих бронебойных снарядах и не считает, что эти снаряды обладают ядерным потенциалом. Известно, что у России также есть боеприпасы, содержащие обедненный уран.