МИД Великобритании: Поставка Киеву боеприпасов с обедненным ураном не ведет к ядерной эскалации

22 Марта 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Кадыров раскритиковал мобилизованных

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Политика За рубежом
Фото: gov.uk / официальный сайт правительства Великобритании

МИД Великобритании: Поставка Киеву боеприпасов с обедненным ураном не ведет к ядерной эскалации

Власти Великобритании не считают, что поставка на Украину боеприпасов с обедненным ураном станет ядерной эскалацией, как полагает президент России Владимир Путин.
Читайте также:

В понедельник стало известно, что Великобритания намерена поставить Киеву в числе прочих вооружений боеприпасы с обедненным ураном. Якобы, тяжелый металл используется в создании оружия потому, что с ним снаряд легче повреждает танковую броню из-за своей плотности.

Министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли заявил, что в этой ситуации Россия – единственная страна, которая говорит о возрастании ядерных рисков, а упомянутые боеприпасы являются обычными.

"Нет никакой ядерной эскалации. Единственная страна в мире, которая говорит о ядерных проблемах, — это Россия. Угрозы для России нет, речь идет исключительно о том, чтобы помочь Украине защитить себя", — сказал Клеверли на презентации британской международной технологической стратегии.

"Стоит пояснить, что слово "уран" хоть и присутствует в названии этого типа вооружений, но оно не делает снаряды ядерными, это обычные боеприпасы", - добавил министр.

Он добавил, что Великобритания десятилетиями использовала обедненный уран в своих бронебойных снарядах и не считает, что эти снаряды обладают ядерным потенциалом. Известно, что у России также есть боеприпасы, содержащие обедненный уран.

Теги: джеймс, клеверли, обедненный уран, ядерная эскалация



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети