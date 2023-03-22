В Челябинской области два человека пострадали в ДТП с грузовиком

В Челябинской области на дороге подъезд к городу Екатеринбург иномарка столкнулась с грузовым автомобилем. В результате ДТП пострадали два человека.

Как сообщили Накануне.RU в региональном УГИБДД, авария произошла сегодня днем на 109 км автодороги на территории Каслинского района. Водитель Тойоты совершил столкновение с остановившимся впереди на запрещающий сигнал светофора автомобилем КАМАЗ.

В результате ДТП травмы получили два пассажира Тойоты.