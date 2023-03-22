СМИ: Создательницей "Марафонов желаний" Блиновской заинтересовалась полиция

Полиция заинтересовалась доходами и деятельностью создательницы "Марафонов желаний" Елены Блиновской, передает Telegram-канал Shot со ссылкой на неназванный источник.

Жалобы на популярного блогера поступили, якобы, от участниц марафонов, посчитавших себя обманутыми. Некоторые из них также пожаловались в Генпрокуратуру.

Ранее стало известно, что силовики заинтересовались налогообложением доходов известных блогеров Александры Митрошиной, Валерии и Артема Чекалиных.

Блиновская проводит мастер-классы по улучшению отношений, исполнению желаний, предназначению, расширению финансового сознания и т.д.