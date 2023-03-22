Морские беспилотники в Севастополе уничтожили девушки-военнослужащие
Два из трех беспилотников, пытавшихся сегодня утром поразить объекты в Севастополе, уничтожили девушки-военнослужащие, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.
По его словам, дроны были поражены старшим матросом Мариной Фалеевой и главной старшиной Татьяной Целуйк.
Министр поручил представить их к госнаградам и выписать денежную премию, передает ТАСС.
Напомним, сегодня Черноморский флот отбил атаку морских беспилотников в Севастополе. Было уничтожено три дрона, которые пытались проникнуть в бухту. На некоторое время было приостановлено движение морского пассажирского транспорта в городе.