22 Марта 2023
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Армия и ВПК Москва
Фото: Министерство обороны Российской Федерации

Модернизация системы ПРО Москвы завершится в 2023 году - Шойгу

Модернизацию системы противоракетной обороны Москвы закончат в этом году, заявил министр обороны России Сергей Шойгу.

Разработка действующей системы противоракетной обороны Москвы началась в 70-х, она соответствовала ограничениям, обозначенным в соответствующем договоре между СССР и США 1972 года. В 2001 году США в одностороннем порядке из него вышли.

По данным "Википедии", в систему входят радиолокационная станция в Подмосковье, противоракеты, а также командно-вычислительный пункт.

Теги: про, сергей шойгу, модернизация



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