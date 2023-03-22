Модернизация системы ПРО Москвы завершится в 2023 году - Шойгу

Модернизацию системы противоракетной обороны Москвы закончат в этом году, заявил министр обороны России Сергей Шойгу.

Разработка действующей системы противоракетной обороны Москвы началась в 70-х, она соответствовала ограничениям, обозначенным в соответствующем договоре между СССР и США 1972 года. В 2001 году США в одностороннем порядке из него вышли.

По данным "Википедии", в систему входят радиолокационная станция в Подмосковье, противоракеты, а также командно-вычислительный пункт.