22 Марта 2023
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Фото: Накануне.RU

На Урале ищут водителя грузовика, повредившего монумент в честь Победы

В уральском поселке Кедровка (входит в состав Березовского городского округа) ищут водителя грузовика, который повредил местный монумент.

Как сообщает администрация поселка на своей странице в соцсети, инцидент произошел рано утром 21 марта. Предположительно специализированной техникой произошел наезд на одну из стен комплекса "Памятник в честь Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945". На кадрах, опубликованных местной администрацией, запечатлен грузовик, похожий на мусоровоз.

Информация о случившемся была направлена балансосодержателю памятника – парку культуры и отдыха Березовского. Там подали заявление в полицию.

Сейчас ведется розыск водителя, допустившего повреждение части памятного для поселка монумента. В администрации отметили, что намерены привлечь виновника к установленной законом ответственности.

Теги: грузовик, монумент, водитель, розыск



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