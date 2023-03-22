На Урале ищут водителя грузовика, повредившего монумент в честь Победы

В уральском поселке Кедровка (входит в состав Березовского городского округа) ищут водителя грузовика, который повредил местный монумент.

Как сообщает администрация поселка на своей странице в соцсети, инцидент произошел рано утром 21 марта. Предположительно специализированной техникой произошел наезд на одну из стен комплекса "Памятник в честь Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945". На кадрах, опубликованных местной администрацией, запечатлен грузовик, похожий на мусоровоз.

Информация о случившемся была направлена балансосодержателю памятника – парку культуры и отдыха Березовского. Там подали заявление в полицию.

Сейчас ведется розыск водителя, допустившего повреждение части памятного для поселка монумента. В администрации отметили, что намерены привлечь виновника к установленной законом ответственности.