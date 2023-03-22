В Челябинске выявили сговор на аукционах дирекция по строительству и эксплуатации объектов Росграницы

УФАС выявило картели на аукционах филиала ФГКУ "Дирекция по строительству и эксплуатации объектов Росграницы" в Челябинске, сообщили Накануне.RU в пресс-службе антимонопольного органа.

Хозяйствующие субъекты заключили два антиконкурентных соглашения при участии в двух закупках с начальной ценой контракта 24 млн рублей. Учреждению требовалась поставка и монтаж комплексов информационных знаков и стендов для визуальной навигации, а также оснащение системой видеонаблюдения на автомобильных пунктах пропуска.

Участники картеля на одном из аукционов применили стратегию группового поведения "таран", использовав аукционного робота. В результате в течение нескольких первых секунд снижение контракта нарушителями составило более 70 %. Но заявки этих компаний были отклонены по причине несоответствия заявок.

Участники сговоров подтвердили свое участие в соглашениях. Тот, кто первым сообщил об участии в картеле, будет освобожден от административной ответственности. Четырем хозяйствующим субъектам штрафы будут назначены с учетом смягчающих обстоятельств.