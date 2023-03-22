Замкомандующего ЦО Росгвардии частично признал вину во взятках на 28 млн рублей

Заместитель командующего Центральным округом Росгвардии генерал-майор Вадим Драгомирецкий частично признал вину по делу о взяточничестве на 28 миллионов рублей.

Как передает РИА Новости, генералу вменяется получение взяток в особо крупном размере (два эпизода) и превышение должностных полномочий. Суд рассматривает ходатайство следствия об аресте Драгомирецого.

О том, что высокопоставленный офицер стал фигурантом уголовного дела, стало известно 20 марта. Его заподозрили в получении регулярных откатов от компании-подрядчика, занимавшейся реконструкцией одной из воинских частей в Подмосковье.