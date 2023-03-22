22 Марта 2023
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Общество Челябинская область
Фото: пресс-служба РМК

Более 30 челябинских пульмонологов прошли обучение на новом уникальном оборудовании

Обучение специалистов провел профессор Заурбек Айсанов, ведущий специалист в области функциональной диагностики в респираторной медицине, эксперт Европейского респираторного общества. С организацией обучения Центру помог Благотворительный фонд РМК.

Теоретическую часть по работе с современным оборудованием профессор рассказал более чем 30 пульмонологам. На практическую часть – непосредственно по работе с новым оборудованием – остались только 10 специалистов Челябинского областного пульмонологического центра, кто будет работать на новых аппаратах. Семинар рассчитан на два дня.

В конце прошлого года в Челябинский областной пульмонологический центр поступило два уникальных аппарата. Это Бодиплетизмограф с диффузионной способностью лёгких. Он не имеет аналогов в УрФО. Аппарат используется для ранней диагностики хронических обструктивных болезней лёгких. Он видит самые мелкие отделы лёгких, которые другие аппараты ранее не определяли. Второй аппарат – Нагрузочный кардиореспираторный комплекс. Он позволяет определить возможность переносимости физических нагрузок у людей с болезнями лёгких и сердца.

профессор Заурбек Айсанов(2023)|Фото: пресс-служба РМК

Челябинский областной пульмонологический центр ОКБ №3 открылся в марте 2022 года.

"Необходимость такого центра появилась в постковидное время. Пока больные сидели на самоизоляции, они не имели возможности получать необходимую медпомощь. Теперь же Центр ежемесячно посещают полторы тысячи пациентов с последствиями ковида. За год Центр оказал помощь более чем 18 000 пациентов", - рассказал главный пульмонолог Челябинской области Владимир Антонов.

профессор Заурбек Айсанов(2023)|Фото: пресс-служба РМК

"Эпидемия коронавируса никого не оставила равнодушным. Начиная с 2020 года, люди активно стали помогать заболевшим. Каждый помогал, чем мог: кто-то покупал продукты, лекарства, кто-то помогал транспортом, своим трудом и свободным временем. Не оставляли без внимания и героический труд медиков: привозили еду прямо в больницу, чтобы поддержать тех, кто дежурил сутками. Мы также активно помогали и помогаем медучреждениям Челябинска и Челябинской области: приобретать машины скорой помощи, медицинские аппараты и СИЗ. Когда мы узнали, что для работы с оборудованием высокого класса специалистам пульмонологического центра требуется обучение, то помогли организовать семинар профессора Заурбека Айсанова", - отметила руководитель Благотворительного фонда РМК Мария Горшкова.

Теги: пульмонологи, обучение, РМК,



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