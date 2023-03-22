22 Марта 2023
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Политика В России
Фото: duma.gov.ru

Володин объяснил, почему начало заседаний Госдумы все еще закрыто для трансляций

Народные избранники в начале заседаний Госдумы откровенно обсуждают некие вопросы, придание которым гласности может нанести удар по стране. Об этом заявил председатель палаты Вячеслав Володин ("Единая Россия"). Он объяснил, почему начало пленарных заседаний все еще остается закрытым от прямых трансляций в сети.

"Какие-то наши обсуждения, особенно в ситуации с СВО будут бить и по ребятам, и по стране. Нам надо говорить откровенно и называть вещи своими словами. Поэтому начало заседания в закрытом режиме, где мы говорим все, что нужно", - заявил Володин, комментируя полуторачасовое обсуждение заявление о геноциде народов СССР Германией и ее пособниками в годы Великой Отечественной войны. Хотя документ в итоге одобрили единогласно, многие депутаты придирались к формулировкам. Авторы заявления – Леонид Слуцкий (ЛДПР) и Андрей Картаполов ("Единая Россия") – в итоге обиделись на коллег, которые не приняли участие в обсуждении на заседании комитетов, а "вынесли сор из избы" на пленарном заседании.  

Теги: вячеслав володин, госдума, прямая трансляция



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