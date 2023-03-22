Шахтеры "Алардинской" перевыполняют план подготовки горных выработок

Проходчики шахты «Алардинская» Распадской угольной компании (РУК) по итогам января-февраля 2023 года увеличили темпы проходки, перевыполнив производственный план. За январь при плане 460 метров бригады «Алардинской» подготовили 567 метров горных выработок. В феврале перевыполнили показатели на 135 метров, сообщает пресс-служба РУК.

Такие результаты стали итогом грамотной организации работ и соблюдению правил промышленной безопасности. Кроме того, шахтерам помогают наращивать темпы цифровые технологии. Программа ЭКО-ПРО заранее анализирует и планирует ресурсы для безопасной проходки. В ней запрограммированы нормативы на каждую бригаду с учетом паспорта крепления и сечения выработок, численности бригады, сроков работы. Программа «Диспетчеризация 2.0» учитывает виды и причины простоев в забоях.

Последние десять лет горняки поочередно отрабатывают запасы угольных пластов №3 и №6. Сегодня проходческие коллективы «Алардинской» готовят горные выработки для будущей лавы 3-42. Цель – завершить проходку к 1 июня. В середине года проходчики начнут готовить выемочный участка 6-го угольного пласта 6-1-29. Угледобыча здесь начнется в январе 2025 года.

«Шестой пласт – будущее «Алардинской», его отработка обеспечит развитие предприятия на ближайшие 15-20 лет, – отметил Алексей Хабаров, директор шахты «Алардинская». – Запасы пласта оцениваются более чем в 20 млн тонн угля. Для этих целей компания приобретает тяжелый проходческий комбайн EBZ-200, который хорошо себя показал в наших горно-геологических условиях».

На «Алардинской» работает более 1000 человек – жители Малиновки, Осинников, других городов юга Кузбасса. Это единственная шахта компании, которая добывает коксующийся уголь марки КС.