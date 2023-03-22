Лукашенко – про поставку Киеву снарядов с обедненным ураном: "Ответ России будет страшным для всей планеты"

Президент Белоруссии Александр Лукашенко предостерег Великобританию и другие страны от поставок на Украину боеприпасов с обедненным ураном.

"Если они безумцы, то они этому процессу дадут толчок. Вот самое страшное и самое опасное. Поэтому от безумства надо немножко отходить в сторону", - цитирует Лукашенко агентство "БелТА".

Белорусский президент считает, что использование таких боеприпасов вызовет ответные меры России, и последствия их будут страшными: "Как только эти боеприпасы взорвутся на позициях войск России, вы увидите: ответ будет страшным для всей планеты уроком. У России не только обедненный уран, вы это прекрасно знаете".

О поставках Киеву боеприпасов с обедненным ураном накануне заявила замминистра обороны Великобритании Аннабель Голди. При этом в Пентагоне сообщили, что не собираются поставлять такое вооружение Украине. Президент России Владимир Путин заявил, что при поставке на Украину вооружений с ядерным компонентом власти РФ будут реагировать.