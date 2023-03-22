Мужчина погиб при обстреле ВСУ села Борисовка в Белгородской области
ВСУ обстреляли село Борисовка Волоконовского района, один человек погиб, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
По его данным, большая часть снарядов прилетела на территорию сельскохозяйственного предприятия. Погиб сторож.
Осколками снарядов повреждены еще три частных домовладения: выбиты окна и посечены фасады. Также повреждено электро- и газоснабжение на территории села, написал Гладков.
В феврале в Белгородской области сразу несколько муниципальных образований попали под обстрел ВСУ, погибла девушка.