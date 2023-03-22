Мужчина погиб при обстреле ВСУ села Борисовка в Белгородской области

ВСУ обстреляли село Борисовка Волоконовского района, один человек погиб, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

По его данным, большая часть снарядов прилетела на территорию сельскохозяйственного предприятия. Погиб сторож.

Осколками снарядов повреждены еще три частных домовладения: выбиты окна и посечены фасады. Также повреждено электро- и газоснабжение на территории села, написал Гладков.

В феврале в Белгородской области сразу несколько муниципальных образований попали под обстрел ВСУ, погибла девушка.